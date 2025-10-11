人気ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで、俳優としての活躍や、ファッション雑誌「ViVi」が選出する「国宝級イケメンランキング」で殿堂入りするなど活躍の場を広げる八木勇征が、10月13日（月・祝）11:55〜13:35 日本テレビ系で放送の「ヒルナンデス！」で東京駅街頭インタビューロケに初挑戦！元アナウンサーで芸人のコットン・西村真二と一緒に東京駅の売れ筋駅弁を調査。初の街頭インタビューに八木は「緊張す