本日10月11日（土）よる9時より、日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）がスタート。6年1組のリーダーだった高木将（間宮祥太朗）。22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こした直後、卒業アルバムを使った連続殺人事件に巻き込まれ、因縁の猿橋園子（新木優子）と共に真相解明に挑む。主題歌はポルノグラフィティの『アゲハ蝶』。ドラマ内の随所に散りばめられた平成