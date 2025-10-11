「侍ジャパン」は女子高生。男女混合の5人制野球で代表入りを果たした、高校生の戦いと意外な「将来な夢」に迫ります。 【写真を見る】甲子園の始球式にも… ｢侍ジャパン｣に選ばれた女子高校生 将来の夢は“キャビンアテンダント” 中京大中京･森本愛華さん 県立岐阜商業が旋風を巻き起こした、ことしの夏の甲子園。東海地方も例年以上の盛り上がりを見せました。そんなことしの夏の甲子園の始球式では、史上初、女子高校生がマ