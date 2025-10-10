日本発のスニーカーブランド「オーエーオー（OAO）」が、2025年秋冬コレクションで、ブランド初のアパレルコレクションの展開を開始する。発売日は10月11日。OAO HAUSおよび公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 同コレクションのファーストシーズンはブランドの⼈気シューズモデル「サンライト（SUNLIGHT） 」をコンセプトに設定し、彫刻家 イサム・ノグチの照明作品「AKARI」から着想。ウール混の素