波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第1話が10日に放送され、主人公の薫（波瑠）と茉海恵（川栄）が禁断契約を交わすいきさつが描かれると、ネット上には「めっちゃ感動…」「まさにシスターフッド」「友情すぎて泣く」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】Snow Manの向井康二が茉海恵（川栄李奈）を支える副社長・黒木竜馬