元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈が１０日までに自身のＳＮＳを更新し、メガネ姿での可愛らしいショットを披露した。インスタグラムにて「今日はみくちゃんとランチ。楽しすぎて時間があっという間に過ぎていってびっくり。みくちゃんのお話は面白いし、しっかりした考え方に私も背筋がピンと伸びて帰宅。」とつづり、写真を撮影した「吉田さんちのファミリー日記」の吉田みくさんのアカウント（＠＿ｍｋｍｋ＿１４）を投稿に