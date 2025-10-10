万が一の事故やトラブルに備え、今や必須アイテムとなったドライブレコーダー。多くのメーカーから様々なモデルが登場しており、どれを選ぶべきか迷う人も多いだろう。 そんなときに頼りになるのが、実店舗での売れ筋ランキングだ。今回は、カー用品店で実際に売れているドライブレコーダーTOP10を紹介する。選び方に悩む人はぜひ参考にしてほしい。 ※2025年8月の販売データを