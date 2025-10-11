池山新監督のカラーは打ち出されるか。ワクワクする野球を目指して戦い抜く(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext来季からヤクルトの1軍を指揮する池山隆寛新監督の就任会見が10月10日、都内で行われた。契約は複数年で、背番号は2軍監督時代と同じく「88」に決まった。【動画】引退表明の川端慎吾、1100本目の一打は二塁打！神宮が湧く会見で「緊張とめちゃめちゃ嬉しい気持ちでいっぱいです」と話した新指揮官は、オファーを受けて「