全日本空輸（ANA）は、台風23号の接近による悪天候が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。10月10日午後3時現在、特別対応を実施するのは、10月11日から13日にかけて八丈島を発着する便と、10月11日正午から12日午前11時59分にかけて宮崎を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。