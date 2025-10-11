2025年10月11日〜2026年1月12日、三重県じゅうを巡って楽しむイベント「マルごと旅してGETしよう！みえのポケふた＆のりものスタンプラリー」が開催される。【画像】コンプリートで応募可能な豪華賞品ミジュマルは、三重県をPRする「みえ応援ポケモン」。「三重」が「みじゅう」とも読めて名前に親和性があることや、三重はアコヤガイや牡蛎など貝類も有名で、ミジュマルはお腹に貝殻のような「ホタチ」を乗せていることなどから、