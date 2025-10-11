パレスチナ自治区ガザ地区での和平案をめぐり、第1段階の合意が10日、発効しました。イスラエル軍は部隊を一部、後退させているとしていますが、ネタニヤフ首相は完全撤退には慎重な姿勢です。ロイター通信によりますと、和平案の第1段階の合意が10日、発効したことを受け、イスラエル軍は部隊の一部を合意されたラインまで後退させているとしています。これを受け、ガザ地区では多くの住民が避難先から北部のガザ市へと戻り始めま