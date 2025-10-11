算数分野の最高峰「算数オリンピック」で多くのメダリストを輩出してきた田邉亨氏（りんご塾代表）は、才能を育てるより「才能を潰さないほうが大事だ」と言う。そんな彼が、才能の芽を潰さないためにとくに大事にしてきたのが、その子の“好きなこと”“夢中になれること”だった。自らの半生から導き出された教訓を、田邉氏の新刊『本物の算数力の育て方』から抜粋・再編集してお届けする。田邉氏の新刊『本物の算数力の育て方