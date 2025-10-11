◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が５バーディー、１ダブルボギーの３アンダー６９で回り、首位と４打差の２８位で発進した。前半は３、６番と順調に伸ばしたが、１０番パー３は第１打をバンカーに入れてダブルボギーをたたいた。だが、その後は今週投入した新パターがさえた。１１、１５、１８番でバーディ