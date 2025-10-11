日本で育成された人材の呼び戻し、日本人技術者の高待遇スカウト、そして民間技術の軍事転用……。日本を支える「技術」と「人材」が、いま中国に静かに収奪されている。元防衛省情報分析官で、著書に『兵法三十六計で読み解く中国の軍事戦略』がある上田篤盛氏が、この「見えない戦争」について明らかにする。「無形資本」への侵略が進んでいる資源や市場と並び、「技術」と「人材」は、現代国家における最重要の戦略資源である。