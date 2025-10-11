アメリカ南部テネシー州の爆薬製造工場で10日、大規模な爆発がありました。少なくとも19人が行方不明となっていて、死者も出ています。複数のアメリカメディアによりますと10日朝、南部テネシー州にある爆薬を製造する工場で大規模な爆発事故がありました。映像では、工場があったとみられる場所から炎が上がり、煙が高く立ちのぼる様子が確認できます。地元当局によりますと、爆発で少なくとも19人が行方不明となっていて、死者も