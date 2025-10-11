私はミズキ。家族は夫ヒロヤと、大学3年生の息子トオル、そして高校2年生の娘ハナミです。ある日のこと、私が仕事から帰るとトオルの部屋から賑やかな声が……。トオルはたまに大学の友だちやバイト仲間を連れてくることがあります。いつものことだと思い、私は気にせず夕飯の準備をはじめました。しかし階段を下りてきたトオルは「部屋に2人分夕飯を持ってきて」と言い出したのです。家族の人数分しかないと断ると、「ありえない