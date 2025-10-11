20年以上続く自公連立政権が解消されることになった。自民党総裁に就任したばかりの高市早苗氏にとっては想定外の事態だろう。政権の枠組みのみならず、国会の法案審議も不透明さを増した。多党化した国会にふさわしい合意形成が与野党に求められる。公明党の斉藤鉄夫代表が高市氏と会談し、連立政権から離脱すると伝えた。自民に求めていた政治資金の規制強化について、回答がなかったことが決定打となった。公明は、企業