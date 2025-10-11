大分県交通安全協会日田支部と日田署は2日、長年にわたって事故や違反がない優良運転者や、地域の交通安全活動に貢献した日田市民20人に対し、表彰状や感謝状を贈った。仕事などで長年車を運転しつつ安全運転に努めたり、日ごろ街頭で見守り活動や交通誘導に取り組んだりした市民が対象。日田署での表彰式には10人が出席し、渡辺孝裕支部長と橋本寛之署長からそれぞれ手渡された。代表して、40年以上の優良運転者である梅木