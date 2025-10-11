大分県警は10日、定例記者会見を開いた。福岡弘毅刑事部長はDNA型鑑定結果のチェック態勢などを担当者らに確認し「問題は認められなかった」と述べた。佐賀県警の科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正を受け、大分県警が行った鑑定を調べたとしている。個々の鑑定結果を再調査する考えは否定した。福岡氏によると、鑑定結果を複数でチェックしたり、鑑定結果と分析結果の書類を突き合わせたりといった大分県警に