大分県日田市が所蔵する美術品の公開事業「みんなの美術館」が、同市豆田町の天領日田資料館で始まった。「シベリア・シリーズ」で知られる山口県出身の洋画家・香月泰男（1911〜74）や、日田市出身の洋画家・宇治山哲平（1910〜86）、日本画家・岩澤重夫（1927〜2009）らの作品約60点が並ぶ。12月23日まで。市の持つ貴重な作品を広く知ってもらおうと、市観光協会と連携し2021年度から続く事業。監修は映画館日田シネマテーク