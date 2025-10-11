長崎県は9日、平戸市の40代女性が日本脳炎を発症したと発表した。県内での感染確認は4年ぶり。県によると、女性は9月19日以降、発熱や意識障害などの症状があり、今月7日に日本脳炎と診断された。入院中で回復に向かっているという。日本脳炎はウイルスを蚊が媒介し、高熱やけいれんなどを引き起こす。県は7月に「日本脳炎注意報」を発令し、ワクチン接種などを呼びかけている。