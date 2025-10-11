陸上自衛隊相浦駐屯地は10日、駐屯地内に届いた別の隊員宛ての宅配物を盗んだとして、水陸機動団後方支援大隊所属の陸士長（23）を懲戒免職処分とした。駐屯地によると、陸士長は2022年3月30日と4月4日、一時的に施設の入り口に集められていた宅配物の中から2点（計1万4千円相当）を私用と転売目的で盗んだ。