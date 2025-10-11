熊本県人吉市赤池原町の人吉クラフトパーク石野公園にある「焼酎館」が1991年の開館以来初めて本格リニューアルし、11月1日の本格焼酎の日にグランドオープンする。焼酎の仕込みを模した作業が体験できるほか、週末限定で飲み比べも可能。スマートフォンを使って英語、中国語、ハングルなど約30の言語で説明を受けられる仕掛けを用意し、特に訪日客を呼び込みたい考えだ。市によると、焼酎館は、開館当初は球磨焼酎の製造法や