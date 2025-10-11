長崎県平戸市長選、市議選（定数18）は12日に告示される。市長選にはいずれも無所属新人で元参院議員秘書の松尾有嗣氏（49）、元市水道局長の松本和之氏（71）、元平戸市議の山内貴史氏（47）の3人が立候補を表明しており、三つどもえの戦いとなる見通し。市議選には現職15、新人7の計22人が立候補の準備を進めている。立候補の届け出は12日午前8時半〜午後5時、市役所3階会議室。投票は19日午前7時〜午後6時。有権者数は2万35