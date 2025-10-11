大石賢吾知事（43）は10日、来年2月の長崎県知事選に再選を目指して立候補することを表明した。記者会見での主なやりとりは次の通り。−石木ダム事業の対応は。「私自身が2032年度に完成させる計画を作った。期限内に完成できるよう、責任ある判断をしていきたい。（行政代執行は）仮定で言うべきではない。（反対派住民の）理解を得て進めることが最善。ただ、延期すべきではないと思っている」−佐賀県の反対で進まない