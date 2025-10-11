佐賀県鳥栖市田代外町の日本語学校弘堂国際学園（山本由子校長）の留学生と地域住民が7日、近くの畑で一緒にサツマイモを収穫して親睦を深めた。サツマイモの植栽と収穫は1年生が住民と触れ合う恒例行事で、この日はネパールやミャンマーなど5カ国の留学生や学園近くに住む日本人の計約80人が参加。真夏のような強い日差しの下、5月に植えたイモを協力して掘り起こし、天ぷらで味わった。イモは11日に学園で開く「弘堂祭」で販