【全力応援！】今夏に広島市で行われた全国高校総体（インターハイ）の競泳男子100メートル平泳ぎで、福岡・筑紫丘3年の牟田蒼（18）が優勝した。大会1カ月前に骨折した右手首の痛みをこらえながら、自己ベストのタイムをたたき出して頂点に。「絶対に優勝する」と臨んだ大会で、有言実行で日本一の座をつかみ取った。8月19日の男子100メートル平泳ぎ決勝。前半を2番手で通過した牟田はスパートして自己新の1分1秒52をマーク