唐津神社の秋季例大祭「唐津くんち」（11月2〜4日）の訪れを告げる神事「初くんち奉告祭」が9日夜、佐賀県唐津市南城内の同神社で執り行われ、曳山（ひきやま）を擁する14カ町の囃子（はやし）方たちが曳山囃子を奉納した。祭りを運営する「唐津曳山取締会」（山内啓慈総取締）の役員や、各町の幹部らが法被姿で参列。神事で唐津くんちの安全と成功を祈願した後、唐津曳山囃子保存会や各町の囃子方が順番に囃子を奏でた。境内