陸上自衛隊輸送機オスプレイの佐賀空港（佐賀市）配備を巡り、市内の漁業者らが、国に佐賀駐屯地建設工事の差し止めを求めた訴訟の第8回口頭弁論が10日、佐賀地裁（新宮智之裁判長）であった。原告側は、駐屯地がすでに開設されたことを受け、請求の趣旨を建物の撤去と土地の明け渡し、自衛隊施設としての使用差し止めなどに変更することを申し立てた。訴状によると、原告側は、国が県有明海漁協と売買契約を結んだ駐屯地の用