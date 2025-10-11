佐賀県鳥栖市議選（11月9日告示、同16日投開票）の立候補届出事務説明会が10日、市役所であった。定数22に対し、現職16、新人12の計28陣営が出席した。有権者数は5万9801人（9月1日現在、市選管調べ）。（前田絵）