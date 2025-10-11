鍋島焼の窯元が集まる佐賀県伊万里市の大川内山地区で4日午前9時、登り窯を使った本焼き作業が始まった。「これまで父の世代が守ってきた鍋島焼の技法。節目の今年からは、私たち若い世代が伝統を引き継ぎます」。窯に火を入れた後、責任者の大串匡秀さん（38）が今回の登り窯に込めた思いを語り始めた。350年前、大川内山に鍋島藩窯が開かれた。斜面を利用した最盛期の登り窯は推定全長約137メートル、焼成室は27〜30室あっ