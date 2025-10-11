モイネロが順調な仕上がりを披露した。10日にみずほペイペイドームで行われたライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、柳田、野村、緒方と各3打席対戦して無安打に抑えた。打者相手の投球は約半月ぶり。15日のCSファイナルステージ初戦の先発が決定している左腕は「ブルペンの中で打者に立ってもらう感覚で投げた。大体は自分の思う球が投げられた」と笑顔。小久保監督は「ちょっとずつ（レギュラーシーズンの）疲れも抜けてき