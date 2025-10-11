上沢が順調な調整ぶりをアピールした。西部ガスとの3軍練習試合に先発し、3回4安打1失点、3奪三振。初回に連打を浴びるなど1点を奪われたが、その後は尻上がりに状態を上げ、最少失点で終えた。「実戦感覚を失わないように投げた。全球種投げられた」と納得の表情。CSに向けて「楽しみの方が大きい」と意気込んだ。