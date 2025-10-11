佐賀市長選と市議選が12日、告示される。市長選には再選を目指す現職の坂井英隆氏（45）のみが立候補を表明し、2017年以来8年ぶりに無投票となる可能性が高い。市議選は定数36に対し、45人が立候補を予定している。いずれも投開票は19日。市長選は、過去最多の6人による争いで与野党対決、保守分裂となった21年の前回から一転し、坂井氏を自民、公明両党と立憲民主党が推薦する。市議選の45人の内訳は現職27人、新人18人。党