熊本城の魅力をアピールする「くまもとお城まつり」（熊本市主催）が10日、始まった。日本最大級の人工雲海に浮かぶ「雲上の熊本城」や、音と映像、サーチライトで天守閣前広場を彩る「夜火夜火（よかよか）流るる燈（と）」など、前年よりパワーアップしたイベントが楽しめる。11月3日まで。開幕に先立ち9日夜、催しが報道陣に公開された。人工雲海は、霧を発生させるノズルの数が前年より2割以上増え、雲が広がる様子が圧