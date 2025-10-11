左脇腹を痛めているソフトバンクの近藤健介外野手（32）が10日、リハビリ組に合流した。15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージは出場しない見込みだが「してしまったことはしょうがない。治してそこ（日本シリーズ）に間に合えば」と頂上舞台進出時の復帰に意欲を示した。8月後半に左脇腹を痛め、状態を見ながら出場を継続。リーグ優勝決定直後の9月28日に出場選手登録を抹消されていた。以降は1軍から離