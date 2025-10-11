ベネズエラのマドゥロ大統領の3選に抗議する野党指導者マチャド氏＝2024年8月、カラカス（AP＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド元国会議員へのノーベル平和賞授与決定を受け、中南米各国の首脳から10日、祝意の声が上がった。一方、反米左派マドゥロ政権の影響を受けるベネズエラの政府系メディアはマチャド氏を「軍事介入を呼びかけた極右指導者」と報じ、授与決定を非難した。マドゥ