◇MLB ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース2×−1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手がナ・リーグ地区シリーズ第4戦で3回パーフェクト投球をみせるなど、勝利に貢献しました。2勝1敗で勝てば地区シリーズ突破となる一戦。1−1の8回に登板し、先頭打者の本塁打王カイル・シュワバー選手をライトフライに打ち取ると、そこから打者9人3回を1人のランナーも出さない、パーフェクトピッチン