日本ハムとオリックスによる「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファーストステージが１１日にエスコンで開幕する。シーズン終盤にソフトバンクに離されパ２位からの日本一を目指す新庄日本ハムへ野球評論家・柏原純一氏が「１」にこだわる姿勢を求めた。【柏原純一「烈眼」】昨年に続くレギュラー・シーズン２位でＣＳを迎えた新庄剛志監督（５３）。敵将のオリックス・岸田監督との前日共同会見は?らしさ?全開