１９９９年から２６年にわたって続いた自民党と公明党の協力関係に終止符が打たれ、永田町に激震が走った。公明党の斉藤鉄夫代表が１０日、自民党の高市早苗総裁と会談し、自民との連立政権から離脱すると伝えた。斉藤氏は「政治とカネに関する基本姿勢で相違があった」とし、裏金問題を「決着済み」とする自民党の対応を「国民の感情とかけ離れており、政治への信頼回復はおぼつかない」と批判した。石破茂首相の後継を選ぶ首