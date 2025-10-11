米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33） 米2年債 3.531（-0.062） 米10年債4.063（-0.076） 米30年債4.642（-0.080） 期待インフレ率2.318（-0.038） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りが大幅に低下。トランプ大統領の中国に関する発言で、市場が不安定になる中、利回りも大幅に低下した。大統領は「中国は非常に敵対的になりつつある」と述べた上で、中国製品へ