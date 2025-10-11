◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）２０２０〜２１年シーズンの賞金女王で、２１年東京五輪銀メダルの稲見萌寧（２６）＝フリー＝が６バーディー、ボギーなしで今季自己ベストの６６をマークし、首位と１打差の６位と好発進した。今季はショットの精度を欠き、予選落ち１５回と苦戦。通算５０勝の不動裕理（４８）から授かった“金言”を胸に、復活