東急田園都市線で信号システムの不備によって列車同士が衝突した事故をめぐり、東急電鉄は同じように衝突の可能性がある場所が、ほかに3か所あったと明らかにしました。東急田園都市線では、今月5日に川崎市の梶が谷駅で信号システムの設定の不備が原因で、普通列車と回送列車が衝突する事故が発生しました。これを受け、東急電鉄が調査したところ、▼田園都市線・大井町線の二子玉川駅で1か所、▼新横浜線の新横浜駅で2か所に信号