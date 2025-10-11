コメの平均価格は4週連続で5キロ4200円台の高値が続いています。農水省によりますと、今月5日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は前の週より6円下がって4205円でした。新米の高止まりが続いていて、4週連続の4200円台です。一方、農水省が発表した今年の「コメの予想収穫量」は747万トンあまりとなり、去年より68万トンあまり増える見込みです。予想通りであれば2017年以降で最大の収穫量となる見