11日午前5時56分ごろ、広島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は広島県南東部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは2.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、広島県の安芸高田市です。【各地の震度詳細】■震度1□広島県安芸高田市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えして