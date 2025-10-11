10月12日からTBS系にて放送がスタートする日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。第1話を前に、今作のプロデュースを務める加藤章一プロデューサーに、キャストの魅力や撮影現場でのエピソードを聞いた。 参考：妻夫木聡×日曜