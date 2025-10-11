［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田森保ジャパンは10月10日、パラグアイとホームで対戦。小川航基（NEC）が26分に同点弾を奪った後、64分に再びビハインドを負ったが、終了間際の90＋４分に上田綺世（フェイエノールト）がダイビングヘッドでねじ込み、何とか敗戦は免れた。この一戦で際立つ活躍を見せた１人が、ボランチで先発し、89分までプレーした佐野海舟（マインツ）だ。普