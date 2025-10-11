華やかな容姿と強烈な存在感で注目を集める大物マダムタレント・アレン様。しかし、その過去にはいじめや挫折、孤独といった深い苦しみがあった。人知れず積み重ねてきた経験が、今のアレン様を形づくったと言っても過言ではないだろう。これまでの歩みと、そこで培われた人生観に触れながら、より前向きに生きるヒントを探る。※本稿は、アレン『幸せになりたいとほざくァンタ達へ』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。「