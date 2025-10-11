日本ハムの水谷瞬外野手（24）が1年前の借りを返す。11日からのオリックスとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストSに向け、10日は本拠地エスコンフィールドで最終調整。打撃練習では何度も快音を響かせるなど、順調な調整ぶりをアピールし、リードオフマンとして勝利に導くことを誓った。「昨年CSファイナルで敗退した雪辱はもちろん、僕にとっても昨季の借りを返す時が来た」プロ6年目で初出場した昨年のCSは苦汁をな