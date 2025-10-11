「大人の趣味」としてリバイバルしたプラモデルの奥深さを、著名人が語り尽くす。春風亭昇太（65）は、プラモデル王国・静岡の出身。タミヤや青島文化教材社、ハセガワなど老舗メーカーの本社や、バンダイのプラモ事業の拠点がある。「2つ上の兄の影響で、小学2、3年生のころ、ゼンマイで自走する、旧日本陸軍の一式砲戦車を作ったのが最初ですね。モーター車は高くて買えなかった。ガメラのプラモも作ったな。ソフビより安かった